„Eat the Rich“? Kaum „Hungrige“ bei Opernball-Demo

Laut Veranstalter nahmen 200, nach Polizeiangaben 90 Personen an der Demonstration teil. Trotzdem skandierten die Teilnehmer "noch nie waren wir so viele, noch nie waren wir so stark". Die Demonstranten hatten sich gegen 18 Uhr bei der U6-Station Josefstädter Straße versammelt. Die KJÖ hatte zur Kundgebung mit dem bereits wohlbekannten Motto "Eat the Rich" aufgerufen. Kurz vor 19 Uhr zogen die Demonstranten los, die Route führte über den Lerchenfelder Gürtel, Thaliastraße, Lerchenfelder Straße, Lange Gasse, Josefstädter Straße, Zweierlinie.