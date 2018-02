Emeritierter Papst bereitet sich auf den Tod vor

Ratzinger "von Liebe und Güte umringt"

In einer in der Mittwochsausgabe des Blatts veröffentlichten Antwort an Franco erklärte Benedikt, er sei gerührt, dass Leser wissen wollten, wie er seinen letzten Lebensabschnitt verbringe. "Es ist eine Gnade für mich, in diesem letzten Teil des Wegs, der manchmal ein wenig anstrengend ist, von einer Liebe und einer Güte umringt zu sein, die ich mir nicht hätte vorstellen können", schrieb der emeritierte Papst.