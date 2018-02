Glen Matlock: Schwere Last der Vergangenheit

Bodenständiger Weltenbummler

Wenn Matlock sich nach anfänglichem Unwillen doch in seine Vergangenheit zurückkatapultiert, dann sprudeln die Geschichten nur so aus ihm raus. Etwa jene über Transgender-Begriffserklärungsmissverständnisse zwischen Bowie, Reed und Ronson, fast in den Fluss Mersey geworfene Tote in Liverpool, weil die Totengräber streikten oder die Tatsache, dass er immer noch fleißig Autogramme schreiben und für Selfies parat stehen muss, wenn ihn sein Sohn auf ein Green-Day-Konzert verschleppt. Von Rockstar-Allüren ist bei Matlock nichts zu spüren. Auf Tour mit den Dropkick Murphys und Flogging Molly ist der Londoner selbst mit dem Auto unterwegs. Nur er, seine Gitarre und Ehefrau Claire, die den immer noch vitalen Traum des bedingungslosen Künstlers nach Kräften unterstützt. Matlock blieb in Musikerkreisen stets gut vernetzt, spielte zuletzt etwa zur 60er-Feier des legendären The-Pogues-Sängers Shane MacGowan und jammt immer wieder mit Social-Distortion-Kopf Mike Ness. „Vor Weihnachten habe ich mit der Band in Australien gespielt, dann folgten Solokonzerte in Neuseeland und den USA. Mir macht all das irrsinnig viel Spaß und als Künstler musst du ohnehin am Ball bleiben.“