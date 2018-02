Schwere Vorwürfe gegen Weinstein und Tarantino

Im Skandal um den früheren Filmmogul Harvey Weinstein hat jetzt auch Hollywoodstar Uma Thurman ihr Schweigen gebrochen: In einem Interview mit der "New York Times" warf der Star von "Kill Bill" und "Pulp Fiction" dem einst einflussreichen Produzenten vor, sie sexuell bedrängt und ihr mit dem Ende ihre Karriere gedroht zu haben. Auch mit Regisseur Quentin Tarantino hat sie eine Rechnung offen, weil er sie zu einem Stunt gezwungen und so einen Unfall provoziert habe, so Thurman.