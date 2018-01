Kolumne Südwind: Bachmann Ball

„War das nicht zu deiner Zeit auch schon so, Mama? Ich erinnere mich an eine Geschichte, die du Papa erzählt hast. Vom Rosenball und wie beschwipst du warst.“ Ja, ja. Von einem Glas Wein und nicht von einer Flasche Wodka, entgegne ich. Außerdem waren das andere Zeiten. „Viel wildere, hast du gesagt“, kichert sie. Wenn du nur sonst auch so gut aufpassen würdest, was ich sage, seufze ich und gönne mir einen kurzen Ausflug in meine Sturm- und Drangzeit. Zu durchtanzten Nächten, „gefälschten“ Schülerausweisen, man musste ja älter sein, um bei den Großen mitzureden, zu manchem Glas zu viel, und zu hitzköpfigen Balzritualen. NIE wäre wegen solcher Kindereien die Polizei angetanzt.