Ein Toter bei Massenkarambolage auf Tauernautobahn

In einem der involvierten Autos wurde ein Lenker, ein 64-jähriger Spittaler, in seinem völlig demolierten Wrack eingeklemmt. „Trotz rascher Befreiung und sofortiger Reanimationsversuche gab es für den Mann leider keine Hilfe. Er verstarb noch an der Unfallstelle“, so Einsatzleiter Kurt Petschar von der Feuerwehr Töplitsch.