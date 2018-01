So wollten sie sich an die Spitze tricksen

In der Pizzeria La Fornace in Wien-Margareten fing es an: Die Stadträtinnen Renate Brauner und Sandra Fauenberger überzeugten am 13. November Andreas Schieder, gegen Michael Ludwig anzutreten - und sprachen ihm Unterstützung zu. Nach außen hin wurde von beiden Seiten ein fairer Wahlkampf kommuniziert, den aber nur Ludwig einhielt.