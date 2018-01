Fahrrad-Kauf ebnete Weg in die Selbstständigkeit

„Popaflo Rad-Werk 2.0“, heißt das Geschäft in der Rottmayrstraße in Leonding, das heute eröffnet wird. Ein Lebensmittelgeschäft war hier einmal, auch eine Videothek – nun hat in den letzten Wochen Florin-Robert Popa Zeit und Geld in die Fläche gesteckt, um den zweiten Standort seines Unternehmens zu eröffnen, das ganz zufällig entstanden ist. Nach einem Fahrrad-Kauf begann er selbst an seinem Bike herumzuschrauben. „Ich hab’ mich in die Thematik reingearbeitet“, denkt der 34-Jährige zurück.