Iraschko-Stolz gibt in Ljubno ihr Weltcup-Comeback

Daniela Iraschko-Stolz absolviert am Wochenende ihr Comeback im Skisprung-Weltcup. Nach einer erneuten Knieoperation Anfang November hatte die 34-jährige Steirerin zuletzt im Kontinentalcup ihr Saisondebüt gegeben und zwei Siege gefeiert. Nun absolviert sie in Slowenien auch schon die Olympia-Generalprobe, nachdem die Heimbewerbe in Hinzenbach abgesagt worden waren.