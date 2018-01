In Linz lebt es sich vergleichsweise günstig

205.987 – so viele Bewohner mit Hauptwohnsitz zählte Linz mit 1. Jänner 2018. Eine Zahl, die seit 2011 um beachtliche 8,5 Prozent anstieg. Was laut SP-Stadtchef Klaus Luger mitunter daran liegt, dass in den letzten Jahren viele Menschen das Vertrauen in Aktien und Anleihen verloren haben und deshalb lieber in Immobilien investierten. „Davon haben wir in Linz die letzten sieben Jahre massiv profitiert“, so Luger, der aber auch festhält: „Unsere Stadt ist auch als Wohnort begehrt. Die Lebensqualität hat ein gutes Image.“ Und auch der Preis stimmt – zumindest im Vergleich zu anderen Landeshauptstädten.