Wien: Brennenden Christbaum vom Balkon geworfen

Vom Balkon seiner Wohnung im Wiener Bezirk Ottakring hat ein 43-Jähriger am frühen Freitagabend seinen in Vollbrand stehenden Christbaum auf die Straße geworfen. Der Mann hatte kurz zuvor noch einmal die Lichter entzündet, Augenblicke später fing der Baum Feuer, es kam zu einer Stichflamme. Das Opfer erlitt schwere Verbrennungen im Gesicht, am Nacken sowie an der rechten Hand.