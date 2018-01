Opa traf Enkel mit Jagdwaffe in den Hals

Schrecklicher Unfall mit einer Jagdwaffe im Wohnzimmer: Als ein Waidmann aus Oberndorf an der Melk in Niederösterreich sein Gewehr herrichten wollte, löste sich ein Schuss. Das Projektil durchschlug eine Tür – und traf einen Enkelsohn (19) des 87-Jährigen in den Hals.