RTL-Nackedei rastete auf Kreuzfahrtschiff aus

Diese Kreuzfahrt werden alle Beteiligten wohl so schnell nicht vergessen: "Adam sucht Eva"-Nackedei Melody Haase muss am Dienstag vor Gericht in Berlin erscheinen, weil sie im Februar 2017 auf einem Aida-Kreuzfahrtschiff mit anderen Passagieren in Streit geraten und auf diese losgegangen sein soll. Ihr werden Körperverletzung und sexuelle Belästigung vorgeworfen.