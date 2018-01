Sexattacke in Wien: Fahndung nach Täter

Die 43-Jährige hatte am 3. Dezember bei der Heimfahrt gegen 3 Uhr beobachtet, wie drei Männer ein Bordell auf der Erdbergstraße verließen. Kurz darauf parkte sie in der Schnirchgasse ihren Pkw und ging zu ihrer Wohnung. Plötzlich waren die Männer hinter ihr. Einer ging auf die 43-Jährige zu, griff in ihre Hose und penetrierte sie mit seinen Fingern.