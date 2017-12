Ist es das, was Sie wollten, Frau Köstinger?

An den Türen des ehemaligen "Ministeriums für lebenswertes Österreich" am Wiener Stubenring picken gelbe Post-its mit den Namen der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Alles ist noch im Umbau", entschuldigt sich Elisabeth Köstinger, "auch mein Büro." Deshalb findet das "Krone"-Interview in einem sterilen Besucherzimmer statt. Na ja, wenigstens die zwei üblichen Fahnen von Österreich und Europa bringen ein wenig Farbe in den Raum. Und die neue Ministerin: Sie trägt eine azurblaue Seidenbluse mit Schleife, dazu große Silberohrringe, eine rotgoldene Uhr und zwei dünne Lederarmbändchen. Während des gesamten Gesprächs verliert die Kurz-Vertraute und gebürtige Kärntnerin nur einmal ihr freundliches Lächeln.