Heimkehrer Ramalho vom Titelgewinn überzeugt

"Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen werden!" So beantwortete Salzburg-Heimkehrer Andre Ramalho die Frage nach seinen Titelambitionen. Der Brasilianer unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag bis 2022 bei den Bullen. Was er sich sonst von seinem neuen alten Arbeitgeber erwartet, sehen Sie hier im Video.