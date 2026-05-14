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Wer holt sich den ÖFB-Frauen-Cup?
ÖFB-Frauen-Cup
Finale! Salzburg gegen
Austria, LIVE ab 14.30 Uhr
Auf Salzburg (re. Kapitänin Lucia Orkic) wartet ein schwieriges Spiel um den Cuptitel. Die ...
Frauen-Cup Finale
Orkic: „Ein extrem besonderes Spiel für uns“
Alexander Schlager wird nach Salzburgs Niederlage in Linz getröstet.
Warten auf einen Titel
Alexander Schlager – der traurigste Bulle
Zweimal in Folge durfte Sturm den Teller stemmen. Folgt am Sonntag der dritte Titel in Serie?
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„Dann essen die Spieler ein Leben lang gratis!“
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Stolzes Gehalt!
Messi mit großem Abstand Gehaltskönig in der MLS
Salzburgs Frauen (im Bild Greta Spinn) kämpften sich ins Cupfinale.
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Das unterscheidet ÖFB-Cup bei Männern und Frauen
Klub-Legende Stefan Hierländer wurde mit Sturm zweimal Meister, dreimal Cupsieger.
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Darum traut Sturm den Veilchen die Sensation zu
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Real-Trainer Alvaro Arbeloa
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Folge von Mittwoch
Turnen, lachen, mitmachen: Philipp in Kufstein!
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LASK-Topscorer Usor verletzt! Die Diagnose ist da
Johannes Hoff Thorup
Rapid nach Derbypleite
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Austria trifft im Cupfinale auf Salzburg.
Austria gegen Salzburg
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Rapid enttäuscht
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