Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
menu
Menü aufklappen
Mo., 25.05.2026
Menü aufklappen
Wien
Niederösterreich
Burgenland
Oberösterreich
Kärnten
Steiermark
Salzburg
Tirol
Vorarlberg
search
Suchen
search
close
account_circle
Benutzermenü öffnen
Menü aufklappen
Profil
Abonnement
Einstellungen
Abmelden
Abo
krone.at
Streaming
Fußball
WM 2026
Formel 1
Tennis
Sport-Mix
Motorsport
Wintersport
Ski Alpin
Handball
Eishockey
US-Sport
Ergebnisse
Aktuelles
Heimo Pfeifenberger
Fußballlegende hat
einen neuen Job gefunden
Heimo Pfeifenberger
Fußballlegende hat einen neuen Job gefunden
Cuptitel noch im Fokus
Pfeifenberger und Eugendorf gehen getrennte Wege
Cup-Underdog
Eugendorf bekommt vor Halbfinale Beckenbauer-Tipp
„Waren nicht am Platz“
Bischofshofen verliert in Westliga bei Trainer-Ex
Landescup
Eugendorf will nach irrem Cup-Krimi den Titel
Videos
chevron_right
Folge von Montag
Philipps Übungsmix macht den Körper und Kopf fit
Nach 2:5-Niederlage
Teamchef Bader: „Drüben waren zwölf NHL-Spieler“
Ausführliches Gespräch
Die „Krone“ bei David Alaba in Madrid: Das Video
Herzog vs. Polster
„Für Toni erfunden“ – „Der sauft ned, der ist so“
Relegations-Ticker
LIVE: 2:1! Paderborn steht vor dem Aufstieg
Rapids Saisonabschluss
Katzer: „Nervenaufreibend – viel Energie gekostet“
Vorsprung als Rettung
Ruud überstand Hitzschlag und biss sich durch
Gegen 17-Jährige
Swiatek stürmt in die zweite French-Open-Runde
BAS
Zweiter Sieg: Titel-Matchball für Oberwart Gunners
Eishockey-WM
US-Team besiegt Ungarn klar mit 7:3
Beachvolleyball am See
Wachablöse! „Das geilste Turnier meines Lebens“
Tabula Rasa
Knall! Milan ohne Trainer, Sportdirektor und CEO
Doppelpack gegen Ried
Rapid löst dank Schöller letztes Europacup-Ticket
Klare Aussagen
Abschied von Rapid? Grgic lässt aufhorchen!
Spiele
Tabelle
News
Heimo Pfeifenberger
Fußballlegende hat einen neuen Job gefunden
Cuptitel noch im Fokus
Pfeifenberger und Eugendorf gehen getrennte Wege
Cup-Underdog
Eugendorf bekommt vor Halbfinale Beckenbauer-Tipp
„Waren nicht am Platz“
Bischofshofen verliert in Westliga bei Trainer-Ex
Landescup
Eugendorf will nach irrem Cup-Krimi den Titel
Kader
Transfers
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit
Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at
Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO
Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Wetterregion Dropdown
Menü aufklappen
Wien
Niederösterreich
Burgenland
Oberösterreich
Kärnten
Steiermark
Salzburg
Tirol
Vorarlberg
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf
Zum Facebook-Profil
Email schreiben
Zum Twitter-Profil
Zum Youtube-Profil
Zum Instagram-Profil
arrow_upward
Zurück nach oben