Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Heimo Pfeifenberger coacht auch kommende Saison im Salzburger Fußball-Unterhaus.  
Heimo Pfeifenberger
Fußballlegende hat
einen neuen Job gefunden
Heimo Pfeifenberger coacht auch kommende Saison im Salzburger Fußball-Unterhaus.  
Heimo Pfeifenberger
Fußballlegende hat einen neuen Job gefunden
Heimo Pfeifenberger verlässt Eugendorf nach Saisonende.
Cuptitel noch im Fokus
Pfeifenberger und Eugendorf gehen getrennte Wege
Heimo Pfeifenberger könnte mit Eugendorf für die faustdicke Überraschung sorgen.
Cup-Underdog
Eugendorf bekommt vor Halbfinale Beckenbauer-Tipp
Sean Caldwell war mit der Leistung in Kitzbühel nicht ganz einverstanden.
„Waren nicht am Platz“
Bischofshofen verliert in Westliga bei Trainer-Ex
Tobias Moser (re.) und Eugendorf stehen im Cup-Halbfinale.
Landescup
Eugendorf will nach irrem Cup-Krimi den Titel
Videos
Folge von Montag
Philipps Übungsmix macht den Körper und Kopf fit
Nach 2:5-Niederlage
Teamchef Bader: „Drüben waren zwölf NHL-Spieler“
Ausführliches Gespräch
Die „Krone“ bei David Alaba in Madrid: Das Video
Herzog vs. Polster
„Für Toni erfunden“ – „Der sauft ned, der ist so“
Heimo Pfeifenberger coacht auch kommende Saison im Salzburger Fußball-Unterhaus.  
Heimo Pfeifenberger
Fußballlegende hat einen neuen Job gefunden
Heimo Pfeifenberger verlässt Eugendorf nach Saisonende.
Cuptitel noch im Fokus
Pfeifenberger und Eugendorf gehen getrennte Wege
Heimo Pfeifenberger könnte mit Eugendorf für die faustdicke Überraschung sorgen.
Cup-Underdog
Eugendorf bekommt vor Halbfinale Beckenbauer-Tipp
Sean Caldwell war mit der Leistung in Kitzbühel nicht ganz einverstanden.
„Waren nicht am Platz“
Bischofshofen verliert in Westliga bei Trainer-Ex
Tobias Moser (re.) und Eugendorf stehen im Cup-Halbfinale.
Landescup
Eugendorf will nach irrem Cup-Krimi den Titel
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf