AMS-Chefin: „Werden einen langen Atem brauchen“

Bereits seit vier Jahren steigt die Arbeitslosigkeit in der Steiermark. Immer wieder gibt es Hoffnung auf einen erneuten Wirtschaftsaufschwung und damit auf sinkende Arbeitslosenzahlen – doch immer wieder zerschlägt sie sich. Zuletzt bestand im Frühjahr Zuversicht, dass sich über den Sommer die Lage entspannt. „Wir glauben nun nicht mehr, dass dies heuer passieren wird. Wir werden einen langen Atem brauchen“, sagt die stellvertretende steirische AMS-Geschäftsführerin Yvonne Popper-Pieber zur „Krone“.