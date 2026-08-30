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Ursache unklar

Frontalcrash fordert zwei Schwerverletzte

Steiermark
30.08.2026 10:25
Beide Lenker wurden vom Notarzt versorgt und dann stationär im Spital aufgenommen.
Beide Lenker wurden vom Notarzt versorgt und dann stationär im Spital aufgenommen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Schwerer Unfall in Feldbach: Ein Autofahrer geriet Samstagnachmittag auf der B57 auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 31-Jährigen. Beide Lenker wurden dabei schwer verletzt. 

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Am Samstag kurz vor 15 Uhr war ein 72-jähriger Südoststeirer von Fehring kommend in Richtung Feldbach unterwegs. In Leitersdorf geriet er in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw einer 31-Jährigen. 

Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden, der Unfallverursacher konnte noch selbst aussteigen. Beide Lenker wurden beim Unfall schwer verletzt und nach Erstversorgung durch einen Notarzt ins LKH Feldbach eingeliefert. Die Polizei führt nun weitere Erhebungen zur Unfallursache durch.

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