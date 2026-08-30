Frontalcrash fordert zwei Schwerverletzte

Schwerer Unfall in Feldbach: Ein Autofahrer geriet Samstagnachmittag auf der B57 auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 31-Jährigen. Beide Lenker wurden dabei schwer verletzt.
Am Samstag kurz vor 15 Uhr war ein 72-jähriger Südoststeirer von Fehring kommend in Richtung Feldbach unterwegs. In Leitersdorf geriet er in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw einer 31-Jährigen.
Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden, der Unfallverursacher konnte noch selbst aussteigen. Beide Lenker wurden beim Unfall schwer verletzt und nach Erstversorgung durch einen Notarzt ins LKH Feldbach eingeliefert. Die Polizei führt nun weitere Erhebungen zur Unfallursache durch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.