Heftiger Crash: Vorderachse aus Auto gerissen

Laut Information der Feuerwehr Unterpurkla ereignete sich der Unfall am Freitag kurz nach 15 Uhr auf der B69 bei der Ortsausfahrt Unterpurkla. Ein Auto kam von der Straße ab und prallte gegen einen Durchlass. Dabei wurde die linke Vorderachse ausgerissen. Der Wagen überschlug sich und kam am Radweg neben der Bundesstraße zum Stillstand – wieder auf den Rädern.