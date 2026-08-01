Heftiger Crash: Vorderachse aus Auto gerissen

Schwerer Unfall in der Südoststeiermark: Bei Unterpurkla prallte am Freitagnachmittag ein Auto gegen einen Durchlass – und zwar so heftig, dass die linke Vorderachse ausgerissen wurde.
Laut Information der Feuerwehr Unterpurkla ereignete sich der Unfall am Freitag kurz nach 15 Uhr auf der B69 bei der Ortsausfahrt Unterpurkla. Ein Auto kam von der Straße ab und prallte gegen einen Durchlass. Dabei wurde die linke Vorderachse ausgerissen. Der Wagen überschlug sich und kam am Radweg neben der Bundesstraße zum Stillstand – wieder auf den Rädern.
Der Lenker wurde laut Feuerwehr nicht eingeklemmt, das Rote Kreuz übernahm die Versorgung. Die Unfallstelle wurde abgesichert, der Verkehr auf der B69 wechselweise angehalten. Zur Bergung des Wracks rückte das Wechselladerfahrzeug der Bad Radkersburger Feuerwehr an. Um 16.30 Uhr konnten die Feuerwehrleute wieder ins Rüsthaus einrücken.
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