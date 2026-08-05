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Kein Nachfolger da

Tischler bangt um sein erfolgreiches Unternehmen

Niederösterreich
05.08.2026 15:26
Nachhaltigkeit wird bei Tischlermeister Michael Winkler großgeschrieben. Diese Philosophie würde ...
Nachhaltigkeit wird bei Tischlermeister Michael Winkler großgeschrieben. Diese Philosophie würde er gerne an einen Nachfolger weitergeben.(Bild: Doris Seebacher)
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Von Doris Seebacher

Ein erfolgreicher Tischlerbetrieb muss vielleicht schließen, denn derzeit sieht die Suche nach einem Übernehmer ziemlich düster aus – trotz guten Umsatzes und innovativer Ideen. 

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Eigentlich müsste sich Michael Winkler keine Sorgen machen, denn sein Tischlereibetrieb „1A-Tischler“ in Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling, läuft seit Jahren erfolgreich. „Die Auftragsbücher sind voll, der Jahresumsatz liegt bei rund 1,5 Millionen Euro“, so Winkler. Doch ausgerechnet jetzt droht dem Betrieb vielleicht demnächst das Aus – und das nur, weil sich kein Nachfolger findet.

Philosophie der Nachhaltigkeit soll bewahrt werden
Mit 65 Jahren möchte Winkler nun endlich in den Ruhestand gehen. Seit Jahren sucht er bereits jemanden, der sein Lebenswerk mit samt seiner Philosophie übernimmt – bisher vergeblich. „Es fehlt nicht an Arbeit, sondern an Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen“, klagt Winkler.

Seit einigen Jahren sucht er bereits nach einem Nachfolger für seinen erfolgreichen Betrieb.
Seit einigen Jahren sucht er bereits nach einem Nachfolger für seinen erfolgreichen Betrieb.(Bild: Doris Seebacher)
„Es mangelt nicht an Arbeit, sondern an Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen“, sagt ...
„Es mangelt nicht an Arbeit, sondern an Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen“, sagt Winkler.(Bild: Doris Seebacher)
Obwohl ihm die Arbeit Riesenspaß macht, würde der 65-Jährige gerne demnächst in den ...
Obwohl ihm die Arbeit Riesenspaß macht, würde der 65-Jährige gerne demnächst in den wohlverdienten Ruhestand gehen.(Bild: Doris Seebacher)
Winkler hat sich auf die Renovierung alter Fenster und Türen spezialisiert. „Von 1000 nFenster ...
Winkler hat sich auf die Renovierung alter Fenster und Türen spezialisiert. „Von 1000 nFenster kann man 997 erhalten“, weiß er.(Bild: Doris Seebacher)

Dabei hat sich sein Betrieb auf etwas spezialisiert, das heute gefragter denn je ist – nämlich auf Nachhaltigkeit: Statt alte Fenster, Türen oder Möbel wegzuwerfen, werden sie repariert und saniert. Besonders historische Fenster seien oft aus hochwertigerem Holz gefertigt als moderne Modelle und könnten noch Generationen überdauern.

Auch technisch geht der Betrieb mit der Zeit. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz sollen Abläufe künftig noch effizienter werden – nicht um Mitarbeiter zu ersetzen, sondern sie zu entlasten. „Mein Betrieb ist so erfolgreich, weil ich mich über Sachen traue, die ich noch nie gemacht habe“, so der Geschäftsmann.

Zitat Icon

Trotz voller Auftragsbücher findet sich kein Nachfolger für meinen Betrieb – obwohl die Auftragsbücher voll sind.

Michael Winkler, Tischlermeister

Winkler wäre auch bereit, seinen Nachfolger die nächsten Jahre einzuschulen und zu begleiten. Selbst jemand ohne Tischlermeisterprüfung würde von ihm Unterstützung erhalten. Doch bislang blieb die Suche auch über die Wirtschaftskammer und Nachfolgebörsen erfolglos.

Sollte sich bis Jahresende niemand finden, will Winkler den Betrieb stark verkleinern oder ganz schließen. Ein Schicksal, das viele Handwerksbetriebe teilen. „Mit jedem Betrieb, der zu sperrt, geht wertvolles Fachwissen verloren“, sorgt er sich um die Zukunft seiner Zunft. Sein Wunsch: Dass sein Lebenswerk weiterlebt – und nicht mit seinem Pensionsantritt endet. 

https://www.1atischler.at/

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