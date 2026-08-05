Tischler bangt um sein erfolgreiches Unternehmen

Sollte sich bis Jahresende niemand finden, will Winkler den Betrieb stark verkleinern oder ganz schließen. Ein Schicksal, das viele Handwerksbetriebe teilen. „Mit jedem Betrieb, der zu sperrt, geht wertvolles Fachwissen verloren“, sorgt er sich um die Zukunft seiner Zunft. Sein Wunsch: Dass sein Lebenswerk weiterlebt – und nicht mit seinem Pensionsantritt endet.