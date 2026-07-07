Knalleffekt: Die Volksschule Retznei bleibt offen

Nicht alle Unterlagen nachgereicht

Hintergrund: Die Gemeinde Ehrenhausen musste bis zum Freitag, 3. Juli, „wesentliche Unterlagen für die Bearbeitung des Antrags nachreichen und tragfähige Konzepte für die Zusammenlegung vorlegen“, wie es in der Aussendung heißt. Großteils sei die Gemeinde dem nachgekommen, nicht aber vollumfänglich. Konkret betroffen sind der Nachweis der Finanzierung des Projekts, die endgültige brandschutztechnische Stellungnahme sowie der Nachweis der Anhörung des gesetzlich verpflichtend einzusetzenden Schulausschlusses. „Für uns war von Anfang an klar, dass eine Zusammenführung der Schulstandorte nur unter den geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen sowie unter Beibehaltung des musikalischen Schwerpunkts und des pädagogischen Konzepts erfolgen kann“, sagt Landesrat Hermann.