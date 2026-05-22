„Tue mir schwer, dass Kommunisten Graz regieren“

Bleiben wir bei der KPÖ: Diese präsentierte am Freitag ihr Wahlprogramm im Café Centraal. Es gebe keine Bank und keine anonymen Geldgeber, „die uns vorschreiben können, was wir tun dürfen und was nicht“, betonte Elke Kahr, die gute Chancen auf eine Wiederwahl hat. „Wir drehen unsere Fahne nicht nach dem Wind, wir müssen uns vor der Wahl nicht neu erfinden.“ Die Bürgermeisterin setzt daher weiter auf soziales Engagement: „In Notsituationen braucht man ein gutes Auffangnetz. Das wollen wir als Stadt bieten.“