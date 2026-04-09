Lkw im Visier: Anzeigenflut bei „Aktion scharf“

Eine „Aktion scharf“ im Schwerverkehr führte die Tiroler Polizei zuletzt bei der Kontrolle in Nauders (Bezirk Landeck) durch. Im Zuge der Kontrollen wurde eine Vielzahl von Verstößen verzeichnet – unterm Strich hagelte es mehr als 140 Anzeigen. Für mehrere Fahrzeuge war überhaupt Endstation!
Von Dienstagfrüh, 7 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 15 Uhr, führte die Polizei an der Kontrollstelle in Nauders einen durchgehenden Lkw-Kontrollschwerpunkt durch. Dabei seien insgesamt 115 Anzeigen allein wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften - sprich: Lenk- und Ruhezeiten - verzeichnet worden.
Mehreren Fahrzeugen Weiterfahrt untersagt
Darüber hinaus gab es noch 28 weitere Anzeigen aufgrund anderer Übertretungen. „Im Zuge der Kontrollen wurde sechs Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt“, heißt es vonseiten der Ermittler.
14.000 Euro von Lenkern kassiert
So manch ein Lenker musste auch tief in die Tasche greifen. Insgesamt seien Sicherheitsleistungen und Organmandate in Höhe von über 14.000 Euro eingehoben worden.
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