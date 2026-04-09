Lkw im Visier: Anzeigenflut bei „Aktion scharf“

Eine „Aktion scharf“ im Schwerverkehr führte die Tiroler Polizei zuletzt bei der Kontrolle in Nauders (Bezirk Landeck) durch. Im Zuge der Kontrollen wurde eine Vielzahl von Verstößen verzeichnet – unterm Strich hagelte es mehr als 140 Anzeigen. Für mehrere Fahrzeuge war überhaupt Endstation!