In Tirol wurden fast 12.000 Stück Rotwild erlegt

Maßnahmen konsequent weiterführen

„Gerade in einzelnen Regionen macht die Entwicklung deutlich, wie wichtig es ist, die eingeschlagenen Maßnahmen konsequent weiterzuführen“, betont Landesveterinärdirektor Matthias Vill. „Die bisherigen Fortschritte sind das Ergebnis eines engen Zusammenspiels aller Beteiligten. Gleichzeitig ist klar, dass wir diesen Weg auch konsequent weitergehen müssen, um die TBC-Situation nachhaltig zu verbessern.“