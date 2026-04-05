Pkw überschlug sich nach Crash: Lenker verletzt

Spektakulärer Unfall am Samstagabend im Innsbrucker Stadtteil Amras! Nach einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen überschlug sich das Auto eines 20-jährigen Einheimischen und durchbrach einen Zaun. Der Pkw landete schließlich auf dem Dach.
Der Unfall ereignete sich gegen 20.38 Uhr in Amras. Dort war ein 20-jähriger Einheimischer laut Angaben der Polizei auf dem Grabenweg wohl zu schnell unterwegs. Zeitgleich bog ein 54-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw, ohne anzuhalten, in den Grabenweg ein.
Dabei kam es zur folgenschweren Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Das Auto des 20-Jährigen geriet daraufhin ins Schleudern und überschlug sich anschließend. Der Pkw durchbrach einen Zaun und demolierte zuvor noch eine Straßenlaterne.
Auto Totalschaden, beide Lenker leicht verletzt
Wenige Meter später kam das Fahrzeug neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Stillstand. Dort wurden ein geparkter Pkw und ein Foodtruck beschädigt. Am Unfallauto entstand Totalschaden.
Der 20-jährige Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und gab an, lediglich leicht verletzt zu sein. Der zweite Pkw wurde stark beschädigt. Der 54-jährige Lenker wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden vor Ort versorgt und anschließend ins LKH Innsbruck gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.