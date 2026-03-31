Mit Waffe bedroht: Cobra-Einsatz in Vösendorf

Weil er seinen Nachbarn am späten Montagabend in Vösendorf, Bezirk Mödling, bei einem Streit mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben soll, hat ein 36-Jähriger einen Cobra-Einsatz ausgelöst.
Die Verhandlungsgruppe Ost sowie die Schnelle Interventionsgruppe rückten ebenfalls aus, weil die Echtheit der Waffe nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden konnte, berichtete die Polizei am Dienstag. Sichergestellt wurden letztlich eine Softgun, ein Holzschläger und Drogen.
Gegen den 36-Jährigen wurden ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Der Beschuldigte wird der Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.
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