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Unfall in Tirol

Traktorfahrer (44) bei Absturz schwer verletzt

Tirol
26.03.2026 21:00
Der Verletzte wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Der Verletzte wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Eine Traktorfahrt endete am Donnerstag für einen Einheimischen (44) im Tiroler Außerfern fatal: Er zog sich bei einem Absturz mit dem Gefährt schwere Verletzungen zu.

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Gegen 14.20 Uhr lenkte der 44-jährige in Nesselwängle den Traktor auf der oberhalb der B199 befindlichen Gemeindestraße in Fahrtrichtung Westen. Er befand sich alleine im Fahrzeug und der montierte Frontlader war ca. 50 Zentimeter angehoben.

Straße war mit Schnee bedeckt
Aus unbekannter Ursache geriet er auf der komplett mit Schnee bedeckten Fahrbahn rechts über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte, sich einmal überschlagend, über die Böschung ab. Dadurch wurde der Einheimische in der Kabine herumgeschleudert.

Traktor blieb auf der Seite liegen
Der Traktor kam auf der rechten Seite am Böschungsfuß neben der Bundesstraße zu liegen. Der Lenker wurde von der Rettung Tannheim und freiwilligen Helfern geborgen und mit schweren Verletzungen an Brust und Becken ins Krankenhaus Reutte eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

Zur Bergung des Verletzten und des Fahrzeuges musste die B199 im Bereich der Umfahrung Nesselwängle für zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgte über das Ortsgebiet von Nesselwängle.

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