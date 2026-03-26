Traktorfahrer (44) bei Absturz schwer verletzt

Eine Traktorfahrt endete am Donnerstag für einen Einheimischen (44) im Tiroler Außerfern fatal: Er zog sich bei einem Absturz mit dem Gefährt schwere Verletzungen zu.
Gegen 14.20 Uhr lenkte der 44-jährige in Nesselwängle den Traktor auf der oberhalb der B199 befindlichen Gemeindestraße in Fahrtrichtung Westen. Er befand sich alleine im Fahrzeug und der montierte Frontlader war ca. 50 Zentimeter angehoben.
Straße war mit Schnee bedeckt
Aus unbekannter Ursache geriet er auf der komplett mit Schnee bedeckten Fahrbahn rechts über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte, sich einmal überschlagend, über die Böschung ab. Dadurch wurde der Einheimische in der Kabine herumgeschleudert.
Traktor blieb auf der Seite liegen
Der Traktor kam auf der rechten Seite am Böschungsfuß neben der Bundesstraße zu liegen. Der Lenker wurde von der Rettung Tannheim und freiwilligen Helfern geborgen und mit schweren Verletzungen an Brust und Becken ins Krankenhaus Reutte eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.
Zur Bergung des Verletzten und des Fahrzeuges musste die B199 im Bereich der Umfahrung Nesselwängle für zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgte über das Ortsgebiet von Nesselwängle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.