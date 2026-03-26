Traktorfahrer (44) bei Absturz schwer verletzt

Traktor blieb auf der Seite liegen

Der Traktor kam auf der rechten Seite am Böschungsfuß neben der Bundesstraße zu liegen. Der Lenker wurde von der Rettung Tannheim und freiwilligen Helfern geborgen und mit schweren Verletzungen an Brust und Becken ins Krankenhaus Reutte eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.