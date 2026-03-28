Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Free-TV-Premiere

„Sternstunde der Mörder“: Gräuel im Dritten Reich

Unterhaltung
28.03.2026 05:00
Schauspielerin Marleen Baumann (Jeanette Hain) kommt Erwin Buback (Nicholas Ofczarek) zunehmend ...
Schauspielerin Marleen Baumann (Jeanette Hain) kommt Erwin Buback (Nicholas Ofczarek) zunehmend näher.(Bild: ServusTV/Petro Domenigg filmstills.at)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Heute Abend feiert das Kriegsdrama „Sternstunde der Mörder“ um 20.15 Uhr auf ServusTV Free-TV-Premiere. Unter anderem glänzen Nicholas Ofczarek und Gerhard Liebmann in einer opulenten Produktion, für die man Prag in Wien nachgestellt hat.

0 Kommentare

Der Zweite Weltkrieg liegt in den letzten Zügen und die alliierten Befreier rücken immer näher, aber noch herrschen die deutschen Besatzer über die tschechische Hauptstadt Prag. Nach dem Mord an einer deutschen Offizierswitwe ermittelt Jan Morava (Jonas Nay) und wird dabei vom Gestapo-Beamten Erwin Buback (Nicholas Ofczarek) auf Schritt und Tritt überwacht. Buback soll zudem verdeckt in der Prager Polizei Widerstandskämpfer ausfindig machen.

Ein Schlächter treibt sein Unwesen
Als weitere Frauen sterben, wollen die beiden Ermittler dem tschechischen Killer Antonin Rypl (beängstigend intensiv: Gerhard Liebmann) eine Falle stellen, doch durch den Zusammenbruch der Ordnung aufgrund des Kriegsendes erschwert sich die Jagd auf den brutalen Schlächter. Um ein Blutband zu verhindern, muss sich Buback auf eine riskante Mission einlassen.

Wenn Antonin Rypl (Gerhard Liebmann) vor einem steht, sollte man sich besser schnell von ihm ...
Wenn Antonin Rypl (Gerhard Liebmann) vor einem steht, sollte man sich besser schnell von ihm entfernen. Der Steirer spielt die Rolle des Mörders formidabel.(Bild: Hubert Mican)

Gut dreieinhalb Stunden Spannung nach dem Roman von Pavel Kohout gibt es „Sternstunde der Mörder“ heute ab 20.15 Uhr auf ServusTV zu sehen. Dafür wurde Wien zu Prag gemacht, denn die Dreharbeiten dafür fanden vornehmlich in der Bundeshauptstadt statt. Für die Produktion hat Regisseur Christopher Schier insgesamt rund 1000 Komparsen eingesetzt. Ofczarek hat vor allem die Ambivalenz seiner Rolle interessiert, wie er der „Krone“ im Gespräch vermittelt. „Wichtig ist, dass man alles offenlässt. Dem Zusehenden nicht erklärt, was los ist und auf welcher Seite Buback steht. Man muss auch die Nerven haben, solche Räume zu öffnen, denn damit macht man den Zuseher zum Voyeur und nicht zum bloßen Betrachter.“

Parallelen zur Gegenwart
Der sehr intensive Rollen gewohnte Liebmann brilliert als eiskalter Mörder. „Ich finde die Figur so interessant, weil sie nicht aus reiner Lust mordet, sondern eigentlich ein armes Individuum ist, das von der Gesellschaft abgehängt wurde. Die Parallelen zur Gegenwart sind erstaunlich, denn es herrscht eine große Spaltung, die sehr gefährlich ist. Die Figur des Rypl steht exemplarisch für das, was passieren kann, wenn man die Menschen nicht mitnimmt. Ich spiele auch keine Bestie, sondern einen Menschen, der wahrgenommen werden will.“ Atemberaubende Historien-Spannung ist garantiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
28.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
155.499 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
117.993 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
112.512 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1772 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Kolumnen
Im Iran wird die Zukunft der Koalition zerschossen
1480 mal kommentiert
Nur eine Partei profitiert vom Irankrieg – und es ist weder die SPÖ noch die ÖVP, noch sind es ...
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1333 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf