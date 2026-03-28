„Sternstunde der Mörder“: Gräuel im Dritten Reich

Gut dreieinhalb Stunden Spannung nach dem Roman von Pavel Kohout gibt es „Sternstunde der Mörder“ heute ab 20.15 Uhr auf ServusTV zu sehen. Dafür wurde Wien zu Prag gemacht, denn die Dreharbeiten dafür fanden vornehmlich in der Bundeshauptstadt statt. Für die Produktion hat Regisseur Christopher Schier insgesamt rund 1000 Komparsen eingesetzt. Ofczarek hat vor allem die Ambivalenz seiner Rolle interessiert, wie er der „Krone“ im Gespräch vermittelt. „Wichtig ist, dass man alles offenlässt. Dem Zusehenden nicht erklärt, was los ist und auf welcher Seite Buback steht. Man muss auch die Nerven haben, solche Räume zu öffnen, denn damit macht man den Zuseher zum Voyeur und nicht zum bloßen Betrachter.“