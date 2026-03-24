Hilfe beim Kampf gegen das „Bürokratie-Monster

Nur zwei Beispiele von vielen, um die sich das neue Entbürokratisierungsservice der Wirtschaftskammer Niederösterreich nun kümmert. Die Experten unterstützen Kammermitglieder dabei, bürokratische Hürden unkompliziert zu melden und gemeinsam nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Kammerpräsident Wolfgang Ecker erklärt. „Wir hören zu, wo Bürokratie im Alltag bremst – und arbeiten gezielt an praxistauglichen Lösungen, die uns alle weiterbringen. Es ist ganz einfach: Weniger Zettel, mehr Zeit fürs Geschäft – genau das ist unser Ziel.“