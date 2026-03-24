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Sinnbefreite Hürden

Hilfe beim Kampf gegen das „Bürokratie-Monster

Niederösterreich
24.03.2026 16:00
Die Bürokratie soll mithilfe praxistauglicher Lösungen weiter abgebaut werden.
Die Bürokratie soll mithilfe praxistauglicher Lösungen weiter abgebaut werden.(Bild: Wolfilser - stock.adobe.com)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Unsinnige Regelungen, eine seelenlose Zettelwirtschaft, unüberblickbare Formulierungen? Die Wirtschaftskammer will in Niederösterreich bürokratische Hürden aufdecken und lösen...

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Schon ab elf Mitarbeitern brauchen Unternehmen eine eigene Sicherheitsvertrauensperson. Dabei überschneidet sich das Tätigkeitsfeld dieser Person mit anderen verpflichtenden Beauftragten (Sicherheitsfachkraft und Betriebsräten).

Oder eine Baugenehmigung fordert zum Beispiel ein Brandschutzschild. Es ist aber oft nicht klar, ob diese Vorgabe nur für den für die Baugenehmigung erfassten Teil oder auch bereits bestehende Teile gilt.

Zitat Icon

Wir hören zu und arbeiten gezielt an praxistauglichen Lösungen

Wolfgang Ecker, Präsident WKNÖ

Bild: WK-NÖ/Rita Newman

Nur zwei Beispiele von vielen, um die sich das neue Entbürokratisierungsservice der Wirtschaftskammer Niederösterreich nun  kümmert. Die Experten unterstützen Kammermitglieder dabei, bürokratische Hürden unkompliziert zu melden und gemeinsam nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Kammerpräsident Wolfgang Ecker erklärt. „Wir hören zu, wo Bürokratie im Alltag bremst – und arbeiten gezielt an praxistauglichen Lösungen, die uns alle weiterbringen. Es ist ganz einfach: Weniger Zettel, mehr Zeit fürs Geschäft – genau das ist unser Ziel.“

Entbürokratisierung als Ziel

Dass Entbürokratisierungsschritte möglich sind, zeigen die kürzlich in Kraft getretenen Novellen zur NÖ Bauordnung mit Sanierungsvereinfachungen und zum NÖ Veranstaltungsgesetz, mit der Public Viewings in Gastgewerbebetriebsanlagen künftig ohne zusätzliche Bewilligung möglich sind.

Ökonomische Stolpersteine
Doch noch gibt es ökonomische Stolpersteine, Bürokratiehemmnisse. „Melden Sie uns Bürokratie-Fälle. Denn wir wollen Hürden sichtbar machen und abbauen“, wendet sich WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker an die Unternehmen: „Betriebe können ihre Fälle einfach digital einmelden. Jeder Hinweis wird geprüft, die Unternehmen erhalten Rückmeldung und die Anliegen fließen direkt in unsere politische Arbeit und Forderungen ein.“

Bürokratiefall direkt im Internet melden: wko.at/noe/entbuerokratisierung

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