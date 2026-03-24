Hilfe beim Kampf gegen das „Bürokratie-Monster

Unsinnige Regelungen, eine seelenlose Zettelwirtschaft, unüberblickbare Formulierungen? Die Wirtschaftskammer will in Niederösterreich bürokratische Hürden aufdecken und lösen...
Schon ab elf Mitarbeitern brauchen Unternehmen eine eigene Sicherheitsvertrauensperson. Dabei überschneidet sich das Tätigkeitsfeld dieser Person mit anderen verpflichtenden Beauftragten (Sicherheitsfachkraft und Betriebsräten).
Oder eine Baugenehmigung fordert zum Beispiel ein Brandschutzschild. Es ist aber oft nicht klar, ob diese Vorgabe nur für den für die Baugenehmigung erfassten Teil oder auch bereits bestehende Teile gilt.
Wir hören zu und arbeiten gezielt an praxistauglichen Lösungen
Wolfgang Ecker, Präsident WKNÖ
Bild: WK-NÖ/Rita Newman
Nur zwei Beispiele von vielen, um die sich das neue Entbürokratisierungsservice der Wirtschaftskammer Niederösterreich nun kümmert. Die Experten unterstützen Kammermitglieder dabei, bürokratische Hürden unkompliziert zu melden und gemeinsam nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Kammerpräsident Wolfgang Ecker erklärt. „Wir hören zu, wo Bürokratie im Alltag bremst – und arbeiten gezielt an praxistauglichen Lösungen, die uns alle weiterbringen. Es ist ganz einfach: Weniger Zettel, mehr Zeit fürs Geschäft – genau das ist unser Ziel.“
Entbürokratisierung als Ziel
Dass Entbürokratisierungsschritte möglich sind, zeigen die kürzlich in Kraft getretenen Novellen zur NÖ Bauordnung mit Sanierungsvereinfachungen und zum NÖ Veranstaltungsgesetz, mit der Public Viewings in Gastgewerbebetriebsanlagen künftig ohne zusätzliche Bewilligung möglich sind.
Ökonomische Stolpersteine
Doch noch gibt es ökonomische Stolpersteine, Bürokratiehemmnisse. „Melden Sie uns Bürokratie-Fälle. Denn wir wollen Hürden sichtbar machen und abbauen“, wendet sich WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker an die Unternehmen: „Betriebe können ihre Fälle einfach digital einmelden. Jeder Hinweis wird geprüft, die Unternehmen erhalten Rückmeldung und die Anliegen fließen direkt in unsere politische Arbeit und Forderungen ein.“
Bürokratiefall direkt im Internet melden: wko.at/noe/entbuerokratisierung
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.