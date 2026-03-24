Barmherzige Schwestern setzen Millionen-Projekt um

Mit einem neuen Lebens- und Begegnungsraum in Mils werden 27 Mietwohnungen sowie sechs weitere Einheiten umgesetzt. Der Spatenstich erfolgte bereits. Das Projekt soll bis 2027 fertiggestellt sein.
Es soll ein zukunftsweisender Lebensraum in Mils werden, hieß es beim Spatenstich der vier Baukörper. Die Gemeinnützige Privatstiftung der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzent von Paul in Zams errichtet dort 27 objektgeförderte Mietwohnungen sowie sechs Einheiten für inklusives Wohnen.
Bei der Entwicklung ist es uns mit den Barmherzigen Schwestern gelungen, soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte gemeinsam zu berücksichtigen.
Walter Soier, GF der Tiroler Wohnbau
Man arbeitet eng mit der we – Gemeinnützige Tiroler Wohnbau – zusammen und will nachhaltigen und hochwertigen Wohnraum schaffen. „Wir wollen Menschen mit und ohne Behinderung ein Umfeld eröffnen“, betont Generaloberin Schwester Barbara Flad.
Die Anlage wird in vier verbundene Gebäude aufgeteilt. Die Häuser erhalten ein Flachdach mit PV-Anlage. „Bei der Entwicklung ist es uns mit den Barmherzigen Schwestern gelungen, soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte gemeinsam zu berücksichtigen“, erklärt Walter Soier, GF der Tiroler Wohnbau.
Fertigstellung bis 2027, rund 11 Mio. Euro
Die Fertigstellung ist 2027 vorgesehen. Die Baukosten liegen bei 10,9 Mio. Euro. Die Wohnbauförderungsmittel belaufen sich auf 5,7 Mio. Euro. Ein Vorzeigeprojekt, wie LR Cornelia Hagele betont.
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