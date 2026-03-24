Barmherzige Schwestern setzen Millionen-Projekt um

Die Anlage wird in vier verbundene Gebäude aufgeteilt. Die Häuser erhalten ein Flachdach mit PV-Anlage. „Bei der Entwicklung ist es uns mit den Barmherzigen Schwestern gelungen, soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte gemeinsam zu berücksichtigen“, erklärt Walter Soier, GF der Tiroler Wohnbau.