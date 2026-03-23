Tirol: Reinigungsmittel von Firma gelangte in Bach

Firma meldete sich

Einen Tag später meldete sich der Verursacher – eine Firma – bei der Polizei. Demnach war aufgrund eines technischen Defekts Reinigungsmittel in den Bach gelangt. „Ob durch die Verunreinigung ein Schaden für die Umwelt entstanden ist, ist noch unklar“, so die Ermittler abschließend.