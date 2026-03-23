Tirol: Reinigungsmittel von Firma gelangte in Bach

Zu Ermittlungen der Polizei führte die Verunreinigung des Luecher Bachs in Itter im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Einen Tag nach dem Vorfall meldete sich der Verursacher bei der Exekutive.
Zu dem Vorfall kam es bereits am Mittwoch in der Vorwoche. „Gegen 10.45 Uhr wurde bei der Polizei eine Schaumbildung im Luecher Bach in Itter angezeigt“, heißt es von den Ermittlern. Erste Ermittlungen nach dem Grund verliefen jedoch negativ.
Firma meldete sich
Einen Tag später meldete sich der Verursacher – eine Firma – bei der Polizei. Demnach war aufgrund eines technischen Defekts Reinigungsmittel in den Bach gelangt. „Ob durch die Verunreinigung ein Schaden für die Umwelt entstanden ist, ist noch unklar“, so die Ermittler abschließend.
Ein Bericht an die zuständigen Behörden folgt.
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