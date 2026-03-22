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Absolute ausgebaut

ÖVP ist klarer Sieger bei Neuwahl in Kematen

Niederösterreich
22.03.2026 18:08
Bürgermeisterin Juliana Günther konnte die Absolute ausbauen.
Bürgermeisterin Juliana Günther konnte die Absolute ausbauen.(Bild: Marktgemeinde Kematen)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Einen klaren Sieger hat die von der SPÖ angezettelte Wahlwiederholung in Kematen an der Ybbs. Die Volkspartei um Bürgermeisterin Juliana Günther konnte die absolute Mehrheit sogar ausbauen und den Sozialdemokraten ein Mandat abluchsen.

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Die Volkspartei konnte am Sonntag mit 60,15 Prozent die Absolute klar verteidigen und damit sogar um 4,3 Prozentpunkte zulegen. Die SPÖ rutschte leicht auf 39,85 Prozent ab und verliert eines ihrer nunmehr acht Mandate. So lautet das Ergebnis der Wahlwiederholung in der Mostviertler Gemeinde. 1520 der 2148 Wahlberechtigten machten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Für die ÖVP habe sich Arbeit und Bürgernähe ausgezahlt, die SPÖ zeigt sich vom Ausgang der Wahl naturgemäß enttäuscht.

Unstimmigkeiten bei Wahlkarten
Damit hat sich auch gezeigt, dass die Vorkommnisse der vergangenen Wochen und Monate sich nicht negativ auf die Bürgermeister-Partei ausgewirkt hatten. Wie berichtet, hatte zunächst der Verfassungsgerichtshof (VfGH) das Wahlergebnis vom Jänner 2025 aufgehoben. Zuvor hatte die SPÖ Einspruch wegen mehrerer Verstöße des Wahlrechts eingelegt. Der VfGH hatte dann zumindest bei 19 Wahlkartenanträgen Unstimmigkeiten bei der Identitätsfeststellung des Antragsstellers festgestellt.

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Kurz vor der Wahlwiederholung sorgte dann noch Vorwürfe wegen Amtsmissbrauchs für zusätzliche Brisanz. In einer anonymen Anzeige ist unter anderem von politischem Druck der ÖVP auf Wähler, die angekündigt hatten, die SPÖ zu wählen, die Rede. Die schweren Anschuldigungen werden von der Staatsanwaltschaft geprüft.

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