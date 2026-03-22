ÖVP ist klarer Sieger bei Neuwahl in Kematen

Die Volkspartei konnte am Sonntag mit 60,15 Prozent die Absolute klar verteidigen und damit sogar um 4,3 Prozentpunkte zulegen. Die SPÖ rutschte leicht auf 39,85 Prozent ab und verliert eines ihrer nunmehr acht Mandate. So lautet das Ergebnis der Wahlwiederholung in der Mostviertler Gemeinde. 1520 der 2148 Wahlberechtigten machten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Für die ÖVP habe sich Arbeit und Bürgernähe ausgezahlt, die SPÖ zeigt sich vom Ausgang der Wahl naturgemäß enttäuscht.