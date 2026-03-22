Gruppe attackierte Opfer brutal vor Tiroler Lokal

Mit einer blutenden Kopfverletzung endete in der Nacht auf Sonntag eine Auseinandersetzung zwischen einer sechsköpfigen Gruppe und einem Serben (40) in Innsbruck. Die Angreifer schlugen und traten ihr Opfer, das kurzzeitig das Bewusstsein verlor.
Die blutige Auseinandersetzung fand kurz nach 4 Uhr vor einem Lokal in Innsbruck statt. Dort geriet der 40-jährige Serbe an eine Gruppe aus drei Männern und drei Frauen.
Der Streit dürfte rasch eskaliert sein. Die Gruppe schlug und trat auf das Opfer ein. Dabei erlitt der 40-Jährige eine blutende Kopfverletzung und verlor obendrein kurzzeitig das Bewusstsein. Wie die Polizei schildert, wollte das alkoholisierte Opfer keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Angreifer ausgeforscht, Ermittlungen gehen weiter
Drei der Angreifer konnten mithilfe von Videoaufzeichnungen überführt werden. Es handelt sich dabei um eine 20-jährige Russin, eine 21-jährige Einheimische und einen 18-Jährigen mit derzeit noch ungeklärter Nationalität. Weitere Ermittlungen zu den drei weiteren Tätern laufen.
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