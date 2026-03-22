Gruppe attackierte Opfer brutal vor Tiroler Lokal

Angreifer ausgeforscht, Ermittlungen gehen weiter

Drei der Angreifer konnten mithilfe von Videoaufzeichnungen überführt werden. Es handelt sich dabei um eine 20-jährige Russin, eine 21-jährige Einheimische und einen 18-Jährigen mit derzeit noch ungeklärter Nationalität. Weitere Ermittlungen zu den drei weiteren Tätern laufen.