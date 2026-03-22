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Wenn echte Kulturarbeit auf Innovation trifft

Niederösterreich
22.03.2026 18:30
Junge Musikschülerinnen umrahmten die Programmpräsentation der Kulturregion.
Junge Musikschülerinnen umrahmten die Programmpräsentation der Kulturregion.(Bild: Franz Gleiß)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Die Kulturregion Niederösterreich präsentierte die Highlights für das heurige Jahr. Das Motto dabei lautet: „Tradition und Innovation“ – in künstlerischen Formaten verpackt. 

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Wenn Tradition auf Innovation trifft, dann ist verlässlich echte Kulturarbeit im Spiel. Von der Vergangenheit, über die Gegenwart bis in die Zukunft – nachhaltig neu gedacht. Unter dieses Motto hat die Kulturregion Niederösterreich das heurige Jahr gestellt. „Lebendige Kultur entsteht durch starke Wurzeln und ist offen für Neues. Wenn Tradition und Innovation aufeinandertreffen, entsteht Kultur, die bewahrt und weiterentwickelt“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Viktor Renezeder (Jugend Symphonie Orchester), Katharina Schwabl, Doris Hauser, Mikl-Leitner, ...
Viktor Renezeder (Jugend Symphonie Orchester), Katharina Schwabl, Doris Hauser, Mikl-Leitner, Katja Besenbek, Annabel Kail, Jimmy Schlager.(Bild: Presse & Foto Franz Gleiß)
Auch Liedermacher Jimmy Schlager spielte auf
Auch Liedermacher Jimmy Schlager spielte auf(Bild: Franz Gleiß)
Keramikerin Annabel Kail
Keramikerin Annabel Kail(Bild: Franz Gleiß)
(Bild: Franz Gleiß)

Dies reicht von der Weiterentwicklung der Musikschulen, der Digitalisierung in den Museen bis hin zum lebenslangen Lernen. Aber auch bei künstlerischen Formaten will man mit „Tradition & Innovation“ wie dem neuen Lehrgang „Volkskultur neu denken“ mit Musikvermittler und Musikpädagoge Volker Gallasch punkten. Im Wonnemonat Mai lockt der Museumsfrühling, beim „WEIN/4-Festival“ locken 54 Projekte mit knapp 180 Veranstaltungen, der Tag der Nachbarschaft findet am 29. Mai statt, die Tage der Musik- und Kunstschulen am 8. und 9. Mai.

Vielfältiges Angebot
„Tradition bietet Menschen gerade in diesen Zeiten Orientierung und Halt. Die Angebote der Kultur und Bildung in den Regionen bilden da wichtige und beständige Ankerpunkte“, so Kulturregion-NÖ-Geschäftsführer Martin Lammerhuber.

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