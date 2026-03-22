Wenn echte Kulturarbeit auf Innovation trifft

Dies reicht von der Weiterentwicklung der Musikschulen, der Digitalisierung in den Museen bis hin zum lebenslangen Lernen. Aber auch bei künstlerischen Formaten will man mit „Tradition & Innovation“ wie dem neuen Lehrgang „Volkskultur neu denken“ mit Musikvermittler und Musikpädagoge Volker Gallasch punkten. Im Wonnemonat Mai lockt der Museumsfrühling, beim „WEIN/4-Festival“ locken 54 Projekte mit knapp 180 Veranstaltungen, der Tag der Nachbarschaft findet am 29. Mai statt, die Tage der Musik- und Kunstschulen am 8. und 9. Mai.