Wenn echte Kulturarbeit auf Innovation trifft

Die Kulturregion Niederösterreich präsentierte die Highlights für das heurige Jahr. Das Motto dabei lautet: „Tradition und Innovation“ – in künstlerischen Formaten verpackt.
Wenn Tradition auf Innovation trifft, dann ist verlässlich echte Kulturarbeit im Spiel. Von der Vergangenheit, über die Gegenwart bis in die Zukunft – nachhaltig neu gedacht. Unter dieses Motto hat die Kulturregion Niederösterreich das heurige Jahr gestellt. „Lebendige Kultur entsteht durch starke Wurzeln und ist offen für Neues. Wenn Tradition und Innovation aufeinandertreffen, entsteht Kultur, die bewahrt und weiterentwickelt“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Dies reicht von der Weiterentwicklung der Musikschulen, der Digitalisierung in den Museen bis hin zum lebenslangen Lernen. Aber auch bei künstlerischen Formaten will man mit „Tradition & Innovation“ wie dem neuen Lehrgang „Volkskultur neu denken“ mit Musikvermittler und Musikpädagoge Volker Gallasch punkten. Im Wonnemonat Mai lockt der Museumsfrühling, beim „WEIN/4-Festival“ locken 54 Projekte mit knapp 180 Veranstaltungen, der Tag der Nachbarschaft findet am 29. Mai statt, die Tage der Musik- und Kunstschulen am 8. und 9. Mai.
Vielfältiges Angebot
„Tradition bietet Menschen gerade in diesen Zeiten Orientierung und Halt. Die Angebote der Kultur und Bildung in den Regionen bilden da wichtige und beständige Ankerpunkte“, so Kulturregion-NÖ-Geschäftsführer Martin Lammerhuber.
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