Attila Molnár über seinen Kampf zurück ins Leben

Attila Molnár, bekannter „Krone“-Fotograf, hat in seinem packenden Buch die Geschichte eines abrupten Umbruchs verarbeitet, ausgelöst durch das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), an dem er vor einigen Jahren erkrankt ist. Er schildert seinen langen Weg zurück, von der Intensivstation über die Rehabilitation bis zur wiedererlangten Lebensfreude.