Attila Molnár über seinen Kampf zurück ins Leben

Beeindruckende Momente – Alexander Schneller-Pikard liest aus dem Buch von Attila Molnár „GBS – Der Weg der Möglichkeiten“. Eine wahre Geschichte über Stillstand, Angst, Humor und den Kampf zurück ins Leben.
Attila Molnár, bekannter „Krone“-Fotograf, hat in seinem packenden Buch die Geschichte eines abrupten Umbruchs verarbeitet, ausgelöst durch das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), an dem er vor einigen Jahren erkrankt ist. Er schildert seinen langen Weg zurück, von der Intensivstation über die Rehabilitation bis zur wiedererlangten Lebensfreude.
Alexander Schneller-Pikard präsentiert einige fesselnde Passagen aus dem Buch, dabei wird er musikalisch begleitet von Taner Türker, der mit seinem Violoncello die Eindrücke noch unterstreicht. Moderiert wird die literarische Lesung von Claudio Sunk.
Die Lesung findet statt am Mittwoch, den 25. März 2026, um 18.30 Uhr, in der exklusiven Galerie „Die WEGSCHEID Nr. 3 – W N° 3“, Wegscheid 3, in 3500 Krems.
Um Voranmeldung wird gebeten bis 24. März 2026: info@attic.at
Pressekontakt und Interviewanfragen: Sonja Molnár, info@attic.at, Tel. 0660/1011220 (bitte in der Zeit von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr)
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