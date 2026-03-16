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Polizei sucht Zeugen

Mehrere Verletzte bei brutalen Attacken in Tirol

Tirol
16.03.2026 11:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer, Hubert Rauth, Krone KREATIV)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Gleich mehrere Male flogen am Wochenende in Tirol die Fäuste. Am Samstag verprügelte ein bis dato Unbekannter einen Einheimischen in Imst und ergriff die Flucht. Nur wenige Stunden später nahm die Polizei einen 20-jährigen in Innsbruck nach einer wilden Attacke fest.

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Den Anfang machte kurz vor Mitternacht am Samstag ein unbekannter Täter am sogenannten Sonnenparkplatz in Imst. Dort war ein 27-jähriger Einheimischer aus bislang unbekannter Ursache vom Angreifer mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Das Opfer stürzte schließlich zu Boden.

Damit jedoch nicht genug. Der Täter versetzte dem am Boden liegenden Einheimischen noch mehrere Fußtritte gegen den Kopf. Der 27-Jährige wurde dabei erheblich verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Täter und weiterer Mann flüchteten
„Der Täter, der zum Zeitpunkt in Begleitung eines weiteren unbekannten Mannes war, flüchtete anschließend vom Tatort“, schildert die Polizei. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden.

Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Imst unter Tel.: 059133/7100

Zwei Männer von Angreifer in Innsbruck verletzt
Nur wenige Stunden später flogen auch in Innsbruck die Fäuste. Gegen 2.50 Uhr wurde eine Polizeistreife im Bereich der Viaduktbögen auf einen verletzten 29-jährigen Einheimischen aufmerksam. Fast zeitgleich nahm eine weitere Polizeistreife nur rund 100 Meter entfernt eine Schlägerei auf.

Bei dieser wurde ein 22-jähriger Einheimischer zum Opfer. Beide Männer wurden von einem vorerst unbekannten Mann durch Schläge und Tritte in das Gesicht erheblich verletzt und mit der Rettung in die Klinik eingeliefert.

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten im Nahbereich der Tatorte einen 20-jährigen Syrer anhalten und festnehmen. Er soll verantwortlich für die beiden Verletzten sein. Der junge Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert.

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