Mehrere Verletzte bei brutalen Attacken in Tirol

Zwei Männer von Angreifer in Innsbruck verletzt

Nur wenige Stunden später flogen auch in Innsbruck die Fäuste. Gegen 2.50 Uhr wurde eine Polizeistreife im Bereich der Viaduktbögen auf einen verletzten 29-jährigen Einheimischen aufmerksam. Fast zeitgleich nahm eine weitere Polizeistreife nur rund 100 Meter entfernt eine Schlägerei auf.