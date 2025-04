Erste Freibäder laden zum Sprung ins kühle Nass

Das Aqua Nova, ebenfalls in Wiener Neustadt, öffnet erst am 17. Mai. Auch hier setzt man jetzt auf Sonnenenergie – sowohl am Dach als auch am Parkplatz. In beiden Bädern kostet die Tageskarte für Kinder nur einen Euro. Die Tageskarte für Erwachsene stieg um einen Euro auf 7.80 Euro.