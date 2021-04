NÖ-Freibäder hoffen auf baldige Öffnung

In knapp zwei Wochen wäre es soweit: der traditionelle Saisonstart in den Freibädern. Doch während die Vorbereitungsarbeiten großteils abgeschlossen sind, ist derzeit nicht absehbar, wann und unter welchen Auflagen die ersten Gäste begrüßt werden dürfen. Konzepte werden auch heuer notwendig sein, um Menschenmassen etwa am Eingang zu vermeiden. In Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling schlägt die SP daher vor, aus den Fehlern beim Eislaufplatz zu lernen, und nun ein Online-Ticket-System einzuführen.