Beifallstürme für zwei besondere Schulchöre

„Die harten Proben haben sich bezahlt gemacht“

Selbst die Juroren und Martin Waldauf, der Fachinspektor für Musikunterricht und Instrumental, zeigten sich restlos begeistert vom Können der sangesfreudigen Schüler. Sie bewiesen damit nicht nur ihr Talent zum Singen, sondern sie stellten auch ihre Begeisterung für Chormusik deutlich unter Beweis. „Die zahlreichen harten Proben, die investierte Kraft und Energie haben sich bezahlt gemacht“, zeigte sich Dissauer stolz auf ihre Schützlinge.