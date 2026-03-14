Beifallstürme für zwei besondere Schulchöre

Schüler der Musikmittelschule Zell am Ziller zeigten beim „Fest der Stimmen“ ihre besondere Musikalität. Das Publikum war begeistert!
Das sogenannte „Fest der Stimmen“ nutzen einige Chöre als Sprungbrett für die Teilnahme am Landesjugendsingen vom 20. bis 23. April 2026 im SZ Zentrum in Schwaz. Dieses Mal wurde es vom Lehrerkollegium der Musikmittelschule (MMS) Zell am Ziller organisiert und am vergangenen Freitag durchgeführt.
Aber nicht nur das! Der Klassenchor der 3a und der Schulchor der MMS Zell am Ziller unter der Leitung von Margret Dissauer sorgten in der eigenen Aula für wahre Gänsehautmomente und Beifallstürme. Die jungen Virtuosen erfreuten die zahlreichen Zuseher und Zuhörer mit Liedern unterschiedlichster Genres und mit ihrer mehrstimmigen Darbietung.
„Die harten Proben haben sich bezahlt gemacht“
Selbst die Juroren und Martin Waldauf, der Fachinspektor für Musikunterricht und Instrumental, zeigten sich restlos begeistert vom Können der sangesfreudigen Schüler. Sie bewiesen damit nicht nur ihr Talent zum Singen, sondern sie stellten auch ihre Begeisterung für Chormusik deutlich unter Beweis. „Die zahlreichen harten Proben, die investierte Kraft und Energie haben sich bezahlt gemacht“, zeigte sich Dissauer stolz auf ihre Schützlinge.
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