Berliner Kinder wohnen mit Möbeln aus Osttirol

2000 Arbeitsstunden flossen in das Großprojekt

Mit vier Sattelzügen wurden die Möbel von Osttirol nach Berlin transportiert. Ein weiterer Lkw brachte das Verpackungsmaterial wieder retour. Rund 2000 Arbeitsstunden wurden von den fünf Fachanleitern, zwei Lehrlingen und zehn Transitkräften geleistet. In Berlin waren fünf Mitarbeiter für die Montage zuständig – auch hier fielen an zehn Tagen noch einmal 400 Arbeitsstunden an. Das Auftragsvolumen betrug stolze 300.000 Euro.