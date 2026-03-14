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2000 Arbeitsstunden

Berliner Kinder wohnen mit Möbeln aus Osttirol

Tirol
14.03.2026 17:00
Ein Blick in die Zimmer des Kinder- und Jugendhauses in Berlin vermittelt die wohnliche ...
Ein Blick in die Zimmer des Kinder- und Jugendhauses in Berlin vermittelt die wohnliche Atmosphäre.(Bild: Schindel und Holz)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Ein besonderes Projekt wickelte vor Kurzem der sozialökonomische Betrieb „Schindel und Holz“ aus Lienz ab. Für die Caritas Familien- und Jugendhilfe Berlin (CFJ) fertigte man die komplette Innenausstattung eines neu errichteten Kinder- und Jugendhauses an und lieferte diese kurzerhand in die deutsche Hauptstadt.

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Im Mittelpunkt stand die Einrichtung von 34 Zimmern. Jeder Raum wurde mit langlebigen und funktionalen Möbeln ausgestattet. Vom Bett bis zum Kleiderschrank und der Garderobe wurden die Zimmer eingerichtet. „Die Möbel sind bewusst flexibel gestaltet“, berichtete das Unternehmen dieser Tage mit Stolz, „dank der leichten, auf Metallfüßen stehenden Elemente können die jungen Bewohnerinnen und Bewohner ihre Räume nach eigenen Bedürfnissen umstellen und gestalten“. 

Die Möbel aus heimischen Fichten-Massivholz wurden in Lienz hergestellt. Insgesamt 1100 Quadratmeter Massivholzplatten, rund 500 Quadratmeter Furnier und um die 800 Kilogramm wasserbasierte Lacke wurden schlussendlich verarbeitet.

Zusammenarbeit zwischen Osttirol und Berlin: Die Projektpartner mit dem Montageteam.
Zusammenarbeit zwischen Osttirol und Berlin: Die Projektpartner mit dem Montageteam.(Bild: Schindel und Holz)

2000 Arbeitsstunden flossen in das Großprojekt
Mit vier Sattelzügen wurden die Möbel von Osttirol nach Berlin transportiert. Ein weiterer Lkw brachte das Verpackungsmaterial wieder retour. Rund 2000 Arbeitsstunden wurden von den fünf Fachanleitern, zwei Lehrlingen und zehn Transitkräften geleistet. In Berlin waren fünf Mitarbeiter für die Montage zuständig – auch hier fielen an zehn Tagen noch einmal 400 Arbeitsstunden an. Das Auftragsvolumen betrug stolze 300.000 Euro.

„Das Projekt steht nicht nur für handwerkliche Qualität, sondern auch für einen sinnstiftenden Beitrag zur sozialen Teilhabe und Integration am Arbeitsmarkt – und damit für gelebte Verantwortung, die wirkt“, ist das Unternehmen zufrieden.

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