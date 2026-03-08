Junges Trio streckte am Bahnhof 74-Jährigen nieder

Drei Minderjährige gegen einen Pensionisten – so lautete am Sonntag eine eskalierte Auseinandersetzung auf dem Bahnhof Imst-Pitztal in Tirol. Als sich der 74-Jährige mit einem Pfefferspray wehrte, ging einer seiner jungen Gegner brutal vor.
Der Vorfall passierte mitten am helllichten Tag, gegen 12.30 Uhr. Da kam es im Wartebereich des Bahnhofs Imst-Pitztal (Gemeinde Arzl im Pitztal) zunächst zur verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Minderjährigen und einem 74-jährigen Österreicher.
Beleidigungen und dann Zigaretten abgenommen
Nach mehrmaligen verbalen Beleidigungen und dem Diebstahl einer Zigarettenpackung setzte der 74-Jährige – trotz aufrechten Waffenverbots – schließlich einen Pfefferspray gegen einen 12-jährigen Syrer ein. Daraufhin versetzte der Bursche dem Pensionisten einen Tritt in den Bauch, wodurch dieser zu Boden stürzte und erhebliche Verletzungen erlitt.
Ein Syrer und zwei Ukrainer – alle strafunmündig
Er wurde vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert. Der 12-jährige Syrer sowie ein 11-Jähriger und ein 13-Jähriger (beides Ukrainer) blieben beim Vorfall unverletzt. Nach Abschluss der Ermittlungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen. Prinzipiell handelt es sich freilich um Strafunmündige.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.