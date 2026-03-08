Vorteilswelt
Übergriff in Tirol

Junges Trio streckte am Bahnhof 74-Jährigen nieder

Tirol
08.03.2026 21:14
Das Opfer wehrte sich mit Pfefferspray, danach eskalierte die Situation endgültig (Symbolbild).
Das Opfer wehrte sich mit Pfefferspray, danach eskalierte die Situation endgültig (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Drei Minderjährige gegen einen Pensionisten – so lautete am Sonntag eine eskalierte Auseinandersetzung auf dem Bahnhof Imst-Pitztal in Tirol. Als sich der 74-Jährige mit einem Pfefferspray wehrte, ging einer seiner jungen Gegner brutal vor.

0 Kommentare

Der Vorfall passierte mitten am helllichten Tag, gegen 12.30 Uhr. Da kam es im Wartebereich des Bahnhofs Imst-Pitztal (Gemeinde Arzl im Pitztal) zunächst zur verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Minderjährigen und einem 74-jährigen Österreicher.

Beleidigungen und dann Zigaretten abgenommen
Nach mehrmaligen verbalen Beleidigungen und dem Diebstahl einer Zigarettenpackung setzte der 74-Jährige – trotz aufrechten Waffenverbots – schließlich einen Pfefferspray gegen einen 12-jährigen Syrer ein. Daraufhin versetzte der Bursche dem Pensionisten einen Tritt in den Bauch, wodurch dieser zu Boden stürzte und erhebliche Verletzungen erlitt.

Ein Syrer und zwei Ukrainer – alle strafunmündig
Er wurde vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert. Der 12-jährige Syrer sowie ein 11-Jähriger und ein 13-Jähriger (beides Ukrainer) blieben beim Vorfall unverletzt. Nach Abschluss der Ermittlungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen. Prinzipiell handelt es sich freilich um Strafunmündige.

Tirol

