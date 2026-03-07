Fett in Flammen: Frau an beiden Händen verbrannt

Küchenbrand am Samstag in Leoben in der Steiermark: Als heißes Fett am Herd in ihrer Wohnung zu brennen begann, wollte die 33-Jährige den Brand löschen und verletzte sich dabei an beiden Händen. Die Frau wurde ins Spital gebracht.
Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr wurden 32 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Göss in die Loberaustraße alarmiert. In der Küche einer Wohnung war ein Brand ausgebrochen – vermutlich ging beim Kochen heißes Fett in Flammen auf.
Mit Brandverletzungen ins Spital
Zu dem Zeitpunkt befand sich eine 33-Jährige in der Wohnung. Sie konnte den Brand selbstständig löschen, verletzte sich jedoch an beiden Händen. Sie wurde mit Brandverletzungen in das LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert und dort ambulant behandelt. Es mussten Nachlöscharbeiten durchgeführt werden.
