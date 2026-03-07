Fett in Flammen: Frau an beiden Händen verbrannt

Mit Brandverletzungen ins Spital

Zu dem Zeitpunkt befand sich eine 33-Jährige in der Wohnung. Sie konnte den Brand selbstständig löschen, verletzte sich jedoch an beiden Händen. Sie wurde mit Brandverletzungen in das LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert und dort ambulant behandelt. Es mussten Nachlöscharbeiten durchgeführt werden.