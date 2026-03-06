Brite zerschnitt Landsmann mit Bierglas Gesicht

Einmal mehr wurde ein Tiroler Après-Ski-Lokal zum Schauplatz einer gewaltsamen Auseinandersetzung: In St. Anton am Arlberg gerieten am Donnerstag zwei Briten (23 und 31) aneinander. Schließlich schlug einer dem anderen mit einem Bierkrug ins Gesicht, sodass dieser schwere Schnittwunden erlitt.
Die brutalen Szenen spielten sich am Donnerstag gegen 19.15 Uhr in einem Lokal des bekannten Wintersportorts im Oberland ab. Zunächst lieferten sich die beiden Briten laut Polizei ein verbales Wortgefecht. Doch dieses eskalierte: „In weiterer Folge schlug der 23-Jährige dem 31-Jährigen ein Bierglas in dessen linke Gesichtshälfte“, heißt es in einem Polizeibericht.
Der ältere Mann erlitt schwere Schnittwunden. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Zams eingeliefert, von dort aus dann allerdings in die Klinik nach Innsbruck überstellt.
Angreifer geständig
Der 23-jährige Angreifer wurde von den Sicherheitskräften des Lokals festgehalten, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den Briten fest. Er zeigte sich in einer ersten Befragung geständig.
