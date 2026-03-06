Brite zerschnitt Landsmann mit Bierglas Gesicht

Die brutalen Szenen spielten sich am Donnerstag gegen 19.15 Uhr in einem Lokal des bekannten Wintersportorts im Oberland ab. Zunächst lieferten sich die beiden Briten laut Polizei ein verbales Wortgefecht. Doch dieses eskalierte: „In weiterer Folge schlug der 23-Jährige dem 31-Jährigen ein Bierglas in dessen linke Gesichtshälfte“, heißt es in einem Polizeibericht.