Skiurlauber zertrümmert Schaufenster mit Bierkrug

Ein Vandalismus-Fall beschäftigte zuletzt die Polizei im Tiroler Wintersportmekka Sölden: Ein junger Niederländer hatte mit einem Bierkrug ein Schaufenster eingeschlagen. Den Verdächtigen auszuforschen, war gar nicht so leicht. Auch, weil seine Begleiter falsche Angaben machten.
Zur Sachbeschädigung war es bereits am Samstagabend gekommen. Gegen 19 Uhr hatte ein zunächst unbekannter Täter mit einem Bierkrug das Schaufenster eines Geschäfts in Sölden zertrümmert.
Der zweite Begleiter, ein 25-jähriger Niederländer, konnte von einem Zeugen angehalten werden.
„Der Täter sowie einer seiner beiden Begleiter ergriffen die Flucht. Der zweite Begleiter, ein 25-jähriger Niederländer, konnte von einem Zeugen angehalten werden“, berichtete die Polizei am Dienstag.
Versuch, Verdächtigen zu decken
Der Beschuldigte konnte letztlich von der Exekutive ausgeforscht werden. „Der Verdächtige, ein 23-jähriger Niederländer, zeigte sich zur Tat geständig“, heißt es vonseiten der Ermittler. Die Begleiter hatten zunächst noch versucht, den mutmaßlichen Täter zu decken, indem sie falsche Angaben machten.
Alle drei jungen Niederländer wurden angezeigt. Dem betroffenen Geschäft entstand ein Schaden in Höhe eines niedrigen, vierstelligen Eurobetrags.
