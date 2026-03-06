Fußgängerin von Auto erfasst: In Klinik geflogen

LIVE: Wie schlägt sich Bayern ohne Torjäger Kane?
Deutsche Bundesliga
Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer 67-jährigen Fußgängerin hat am Freitag in Seefeld im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land zu einem Rettungseinsatz geführt. Die verletzte Frau musste in die Klinik Innsbruck geflogen werden.
Zu dem Unfall kam es am Freitag kurz nach 15 Uhr auf dem Maximilianweg in Seefeld. Dort war ein 26-jähriger Bosnier mit dem Auto unterwegs. Auf Höhe eines Hotels fuhr er laut Polizei rückwärts und erfasste dabei die 67-jährige Deutsche.
Der Autolenker leistete der Fußgängerin sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die verletzte Frau mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Universitätsklinik geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.