Hier lernen die Profis, ein Flugzeug zu steuern

Gemeinsam mit der kanadischen Botschafterin Alison Grant machte sich Mikl-Leitner nun selbst ein Bild von dieser Zukunftswerkstatt der Luftfahrt. „Einrichtungen wie diese zeigen, wie erfolgreiche Partnerschaften in der Praxis aussehen“, so Grant. CAE in Schwechat ist Teil eines weltweiten Netzwerks des kanadischen Unternehmens und betreut Kunden aus ganz Europa. Gleichzeitig steht der Standort für die wachsende Partnerschaft zwischen NÖ und Kanada: „Innerhalb von zehn Jahren stiegen die Exporte von 95 auf 220 Millionen Euro“, erklärt Mikl-Leitner. Für sie ist Kanada ein klarer Zukunftsmarkt.