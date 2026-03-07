Hier lernen die Profis, ein Flugzeug zu steuern

Nahe dem Flughafen Schwechat hat sich das kanadische Unternehmen CAE angesiedelt, um Piloten und Flugzeuchtechniker zu schulen und auszubilden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unternahm bereits einen „Übungsflug“ im Flugsimulator.
Wie es sich anfühlt, ein Flugzeug zu starten und zu landen durfte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kürzlich selbst erleben und quasi eigenhändig erledigen – nämlich im CAE Vienna Training Center in Schwechat.
Üben und lernen mit Hig-Tech-Ausrüstung
Mit dem kanadischen Unternehmen CAE aus Montreal hat sich ein hochmodernes Ausbildungszentrum für Piloten und Flugzeugtechniker in NÖ angesiedelt. Seit dem Start im April 2025 werden hier an realitätsnahen Flugsimulatoren anspruchsvolle Situationen wie Notfälle, schwierige Wetterbedingungen oder technische Störungen trainiert.
Gemeinsam mit der kanadischen Botschafterin Alison Grant machte sich Mikl-Leitner nun selbst ein Bild von dieser Zukunftswerkstatt der Luftfahrt. „Einrichtungen wie diese zeigen, wie erfolgreiche Partnerschaften in der Praxis aussehen“, so Grant. CAE in Schwechat ist Teil eines weltweiten Netzwerks des kanadischen Unternehmens und betreut Kunden aus ganz Europa. Gleichzeitig steht der Standort für die wachsende Partnerschaft zwischen NÖ und Kanada: „Innerhalb von zehn Jahren stiegen die Exporte von 95 auf 220 Millionen Euro“, erklärt Mikl-Leitner. Für sie ist Kanada ein klarer Zukunftsmarkt.
Wir haben uns für Schwechat entschieden, weil hier die Nachfrage nach hochqualifizierter Ausbildung wächst.
Meaghan Reeve, CAE Standortleiterin Schwechat
Bild: Doris Seebacher
Warum gerade Schwechat? CAE-Standortleiterin Meaghan Reeve dazu: „Die zentrale Lage in Mitteleuropa, die hervorragende Infrastruktur und der Zugang zu qualifizierten Fachkräften machen diesen Standort ideal. Unser Ziel ist es, eine führende Rolle bei der Ausbildung von Piloten sowie Technikexperten in Europa einzunehmen.“
