Regionen sollen ein starkes Europa ermöglichen

Eric Beißwenger, bayrischer Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales, unterstrich im Zuge des Summits: „Es herrscht erstmal eine große Einigkeit: 80 Regionen, das ist ein starker Aufschlag, mehr als 200 Millionen an Bevölkerung. 60 Prozent von der Wirtschaftskraft der EU kommen hier zusammen. Und man sieht, man wird nicht mehr ignoriert. Vizepräsident Fitto ist da und hat sich auch sehr verbindend geäußert. Allerdings geht es uns ganz klar darum: Wir wollen konkrete Schritte, die unseren Regionen zugutekommen. Und das lassen wir uns auch nicht ausreden. Denn die Regionen selbst können am besten entscheiden, wofür das Geld für die Regionen da sein sollte, weil die einfach am nächsten dran sind.“ Es sei seine Hoffnung, dass sich die Regionen durchsetzen. Deshalb veranstalte man „die ganze Sache. Das ist unsere Hoffnung, unser Kampf. Aber es wird natürlich nicht einfach.“