Betrunkener (43) warf Pflasterstein auf Apotheke

Anfang Februar trieb ein 43-Jähriger in Trieben sein Unwesen. Betrunken versuchte er, mit Gewalt und einem Pflasterstein in Apotheke und Supermarkt einzubrechen. Er wurde ausgeforscht und angezeigt.
Wilde Szenen spielten sich in der Nacht zum 4. Februar 2026 in Trieben ab: Ein 43-jähriger Kroate, im Bezirk Liezen wohnhaft, zuckte im Rausch völlig aus. Er warf einen Pflasterstein gegen die Auslagenscheibe einer Apotheke, um in das Innere des Geschäftes zu gelangen. Dies gelang dem Verdächtigen jedoch nicht, worauf er bei einem nahegelegenen Supermarkt versuchte, mit Körperkraft und Tritten die Glasschiebetüre aufzuzwängen. Auch dort gelang es ihm nicht, in den Verkaufsraum zu gelangen.
Hoher Sachschaden
Daraufhin flüchtete der Mann. Jetzt gelang es der Polizei, den 43-Jährigen auszuforschen. Er zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig, gab jedoch an, keine genauen Erinnerungen zu haben, da er stark alkoholisiert gewesen sei. Die genaue Höhe der entstandenen Sachschäden kann noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch erheblich sein. Der 43-Jährige wird nach Rücksprache bei der Staatsanwaltschaft Leoben auf freiem Fuß angezeigt.
