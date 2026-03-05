Betrunkener (43) warf Pflasterstein auf Apotheke

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht zum 4. Februar 2026 in Trieben ab: Ein 43-jähriger Kroate, im Bezirk Liezen wohnhaft, zuckte im Rausch völlig aus. Er warf einen Pflasterstein gegen die Auslagenscheibe einer Apotheke, um in das Innere des Geschäftes zu gelangen. Dies gelang dem Verdächtigen jedoch nicht, worauf er bei einem nahegelegenen Supermarkt versuchte, mit Körperkraft und Tritten die Glasschiebetüre aufzuzwängen. Auch dort gelang es ihm nicht, in den Verkaufsraum zu gelangen.